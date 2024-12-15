Bodrum hayata döndü

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Sivasspor'u 2-0 yenen Bodrum FK galibiyeti hatırladı. Yeşil-beyazlılar, ligde 7 maç sonra kazanarak hayata döndü. En son Adana Demirspor galibiyetiyle sevinen Muğla temsilcisi, ardından oynadığı 7 karşılaşmada 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde etmişti. Bodrum bu galibiyetle puanını 14'e çıkararak kümede kalma adına önemli bir adım attı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallantıda olan teknik direktör Volkan Demirel de rahat bir nefes almış oldu.

VOLKAN DEMİREL ÇOK MUTLU

Sivas maçından önce 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Demirel maç sonunda, "Biz doğru yoldayız. Transferlerle beraber daha da istenilen bir Bodrum yaratmaya çalışacağız. Bizim amacımız ve hedefimiz belli. Bu sene doğru hareket ederek seneye daha iddialı, yerini hissettirebilen bir Bodrum'a sahip olacağız" ifadelerini kullandı.