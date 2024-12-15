Deplasmanda grafiği kötü

Süper Lig'in başarılı ekibi Göztepe, iç saha grafiğini bu sezon deplasmana yansıtamadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada 7 maçta topladığı 19 puanla, bir maçı fazla olan Galatasaray'ın (20) ardından ikinci sırada yer alırken, dış saha performansı ile ise sınıfı geçemedi. Göz- Göz, gurbette 7 maçta sadece 5 puan toplarken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu performansıyla ilk 10 takım içinde en az puanı toplayan ekip olan Göz-Göz yine kalesinde gördüğü 14 golle, ligdeki ilk 8 takım arasında en çok gol yiyen takım durumunda.

GRAFİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK

Dış sahada ilk galibiyetini maçında Beşiktaş'ı yenerek alan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Alanyaspor ile de berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi, gurbetteki kötü grafiğini Hatayspor karşısında tersine çevirmek istiyor. Göztepe, rakibini mağlup ederek Avrupa hedefinde bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor.

REHAVET UYARISI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, seri istediklerini belirterek sarı-kırmızılı futbolculara rehavet uyarısı yaptı. Bulgar teknik adam, rakibin bulunduğu pozisyonun kendilerini yanıltmaması gerektiği konusunda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu. Stoilov, "Rakibimize saygımız var. Biz işimizi en iyi şekilde yapıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.