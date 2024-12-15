Derbi Petkim’in

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Ligde zor zamanlar geçiren Aliağa Petkimspor, sahasında yönetimsel sıkıntılar geçirse de parkede iyi olan Karşıyaka'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, nefes kesen maçı 83-82 kazandı. Ligde son dört maçını kaybeden Petkim, derbi zaferiyle kendine geldi ve puanını 14'e yükselterek Play-Off için umutlandı. Yeşil-kırmızılılar ise 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 17 puanla maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.

NEFESLERİ KESEN BİR MAÇ OLDU

Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, pota altından bulduğu sayılarla rakibi karşısında üstünlük sağladı ve ilk periyotu 22-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte yeşil-kırmızılılar toparlandı. Özellikle McCollum'un etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran Kaf-Kaf devreyi 40-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek nefesleri kesen bir oyuna sahne oldu. Başa baş geçen periyotta taraflar eşitliği bozamadı ve son bölüme 64-64'lük eşitlikle gidildi. Dördüncü periyotta iki takımda üstün bir performans gösterdi. İki ekipte kolay sayılar bulurken, seyircilere keyif veren başa baş bir oyun ortaya koydular. Son anlarda hata yapmayan Petkimspor maçı 83-82 kazandı.

KARDEŞLER RAKİP OLDU

Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanan müsabaka ilginç bir eşleşmeye de sahne oldu. İki İzmir ekibinin kardeş yıldızları birbirlerine rakip oldu. Maç sonunda Aliağa'da forma giyen DeWayne DeShawn Russell gülerken, Yeşil-kırmızılılarda oynayan kardeşi Daron Russell ise üzüldü. Petkimli Russell maçı 22 sayı ve 6 asistle bitirirken, KSK'li Russell'in 15 sayı, 1 ribaund ve 6 asisti takımına yetmedi.