Egeliler ligde zor virajda

İKinci Lig ve Üçüncü Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928, bugün deplasmanda lider 68 Aksarayspor'un; Somaspor, Ankara Demirspor'un rakibi olacak. Aynı grupta üst üste iki maçını kazanan Nazillispor ise bugün evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Beyaz Grup'ta 5 maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Fethiyespor bugün 24Erzincan'ı konuk edecek. 3. Lig 2. Grup'ta Uşakspor bugün evinde Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Balıkesir deplasmanda Türk Metal 1963'e, Muğlaspor, ise Mazıdağı Fosfatspor'a konuk olacak. 1. Grup'ta Bornova 1877, Kırşehir FK'yla; 3. Grup'ta Efeler 09, 1922 Konyaspor ile Ayvalıkgücü, Pazarspor'la, 4. Grup'ta ise Denizlispor Niğde Bld. ile deplasmanında karşılaşacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.