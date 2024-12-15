G.Saray’dan Ada operasyonu

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için temaslar sıklaştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda önceliği sol bek ve 10 numara pozisyonuna verdi. Okan Buruk'un, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan ayrılması durumunda Türkiye'ye dönecekse Galatasaray'da forma giymesi için operasyonun başlamasını sağladı. Ferdi ile yetiştiği ülke olan Hollanda'dan ve Avrupa'dan 2-3 kulübün daha ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne. Takımdan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuya dünyanın çeşitli ülkelerinden teklif var. Okan Buruk'un hayalini kurduğu isimlerden biri olan De Bruyne ile Galatasaray yönetimi ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Belçikalı 10 numara ile MLS kulüplerinden San Diego'nun da ilgilendiği biliniyor. Suudi Arabistan kulüpleri de De Bruyne'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlamış durumda. Ancak G.Saray, kariyerine Avrupa'da isim yapmış bir takımda devam etmek isteyen tecrübeli ismi kadrosuna katmak için çok istekli. Yıldız oyuncunun şu anda kendisiyle temas kuran kulüplerden düşünmek için süre istediği öğrenildi.

De Bruyne

KALEYE SON ADAY ALMAN PANZERİ

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı kulübün Uruguaylı isme teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken gündeme yeni bir isim geldi. Sky Sports, Aslan'ın Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'le ilgilendiğini yazdı. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.

SAKATLIK KABUSU YAŞIYOR

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun son Milli Takım arasından hemen önce yaşadığı sakatlık hala devam ediyor. 11 Kasım'da Liverpool karşısında sakatlanan Ferdi, bu hafta da Brighton formasından uzak kalacak. Bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen genç yıldız, kupa maçında 1 gol kaydetti.