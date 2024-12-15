Horoz’a bir darbe daha

Denizlispor'da şok bir gelişme daha yaşandı. Hafta içinde gerçekleşen genel kurulda yönetime aday çıkmadığı için kayyum süreci başlayan Horoz'da altyapıdan yetişen kaleci Ertuğrul Bağ, defans Emirhan Kaşçıoğlu ve forvet oyuncusu Alihan Kalkan yönetime başvurup takımdan aflarını istediler. Beklenmedik teklifle sarsılan yönetim, takımda oynamak istemeyen futbolcuyu kalmaları için ikna edemeyince bu üç oyuncu ile yollar ayrıldı.

"KİMSEYİ TUTAMAYIZ"

Başkan Ahmet Yıldırım, "Kafası bizimle olmayanların takıma faydası olacağını sanmıyorum. Bu nedenle 3 isimle yollarımız ayrılacak" dedi. Gelişmeleri değerlendiren teknik direktör Ali Yalçın, "Kalan sağlar bizimdir. Öyle ya da böyle bu maçlar oynanacak. İlk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağımız Niğde Belediyespor maçını kazanıp, devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.

Tiago Lopes

6 PUAN CEZASI LOPES'DEN GELDİ

Kayyum sürecine giren Denizlispor'da, FIFA tarafından 6 puan silme cezası gelirken, cezanın Portekizli futbolcu Tiago Lopes'e olan borçlardan kaynaklandığı ve ligin ikinci yarısında puan silme işleminin uygulanacağı öğrenildi. Görevi devretmeye hazırlanan Denizlispor Başkanı Ahmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pantilimon'a olan borç nedeniyle de 3 puan silinebilirdi ancak kulüp avukatlarımız bunu engelledi. Tiago Lopes borcu ise önceki yönetimlerin ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle cezaya dönüştü" diye konuştu.