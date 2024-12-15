Kanarya çıkış arıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Son 1 haftada Beşiktaş derbisi ve Athletic Bilbao maçlarından üst üste mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, galibiyetle gelerek kötü gidişatı durdurmak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlüğü bulunuyor. Sarılacivertliler son 5 lig maçında 3 puan alan taraf olurken, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 müsabakada ise 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Başakşehir mücadelesinde kadroda olmayacak. Djiku, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. kartına ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü.