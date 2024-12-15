Karşıyaka yıkılmadı

Üçüncü Lig Birinci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, lider Bursaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı: 0-0. Yeşil-kırmızılılar ilk yarıya oldukça baskılı başladı. 9. dakikada Karşıyaka'nın sol kanattan kazandığı kornerde Abdulkadir kafayı vurdu. Kaleci Anıl topu son anda çizgi üzerinde tokatladı. 22'de İshak, Taha Can'dan kaptığı topu Enes'e aktardı. Ceza alanı içinde son anda Abdullah topa müdahale etti. 43'te Karşıyaka atağında sol çaprazda topla buluşan İshak direkt kaleye düşündü. Bu oyuncunun şutunda top direkte patladı. İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA PENALTI BEKLEDİLER

İkinci yarının başında Karşıyaka rakip kalede tehlike yarattı. 48'de sağ kanattan Ali Sinan'ın ortasında arka direkte topa Enes vurdu. Taha Can son anda ayak koydu. 50'de Bursaspor'un geliştirdiği atakta Musa Çağıran'ın şutu üstten auta çıktı. 55'te İshak rakip ceza alanına girdiği anda kaleci Anıl'ın sağından geçmek isterken yerde kaldı. Karşıyakalıların penaltı itirazına rağmen hakem 'devam' kararı verdi. 66'da Hamza sağdan ortaladı. Sedat'ın kafasında Karşıyaka savunmasından seken top kornere çıktı. 85'te Yiğit Ali'nin ortasında Ahmet İlhan kaleci Hakan'ı geçemedi. Maç 0-0 sona erdi.

HAKAN BARIŞ ON BİRE DÖNDÜ

Karşıyaka'nın kritik Bursa deplasmanı öncesi Hakan Barış affedilerek 11'e döndü. Son üç maçta cezası ve kadro dışı kalması nedeniyle forma giyemeyen Hakan, uzun süre sonra formasına kavuştu. Geçen hafta Kütahya maçının on birinde tek değişiklik yapan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Bedran'ın yerine Hakan'a forma verdi. İzin verilen kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay da dün kadroda yer almadı.

KSK'DEN PROTESTO

Karşıyaka taraftarları, Bursaspor cephesini protesto ederek dün zorlu deplasmana gitmedi. Hafta içinde Bursa İl Güvenlik Kurulu'nun yeşil-kırmızılı taraftarlar için açtığı 500 kişilik kontenjana isyan eden taraftarlar kararı protesto ederek Bursa'ya gitmedi.

HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Üçüncü Lig'de tüm Türkiye'nin takip ettiği Bursaspor- Karşıyaka maçının özel bir konuğu vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Federas- Hacıosmanoğlu Bursa'ya giderek dünkü maçı protokol tribününden takip etti.