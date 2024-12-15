Manisa’nın yüzü güldü

Birinci Lig'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, çalıştırıcısından yoksun çıktığı ilk maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birleşme yoluna giden ve ardından sürecin devam etmesi açısından istifa eden yönetim de alınan galibiyetin ardından rahatladı. Son 3 maçını kaybedip Ankaragücü deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar 20 puana yükseldi. Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.