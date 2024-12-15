Menemen FK yine takıldı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü evinde ilk 6 hedefleyen Karacabey Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karacabey temsilcisi 49. dakikada Ali Aydemir'in golüyle öne geçti: 0-1. Sarı-lacivertliler, 75'te yeniden skora denge getirdi. Bu dakikada Hakkı Türker rakip ağları sarsarak Menemen'i ümitlendirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Menemen FK, sahasında Karacabey ile 1-1 berabere kaldı. Menemen FK 30 puanla maç fazlasıyla 3. sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor ise 25 puana ulaştı.