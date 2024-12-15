Zaferle dön Göztepe

Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe bugün 16. hafta maçında düşme hattındaki Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisi sonra Adana Demir'i yenerek 24 puanla 6. sırada konumlanıyor. Hatay ise sadece tek galibiyet alabildiği 14 haftada 8 puanla 18. basamakta bulunuyor. Son deplasman maçında Başakşehir'e mağlup olan İzmir ekibi, bugün kazanıp Avrupa hedefini güçlendirmek ve deplasmandaki grafiğini düzeltmek istiyor.

KADRODA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Mersin'de Hatayspor'a konuk olacak Göztepe'de önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncusu Isaac Solet, golcüler Kubilay Kanatsızkuş ve Datro Fofana ile kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Ahmed Ildız'ın durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

HATAY'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Hatay ile daha önce 14 kez karşılaşan Göztepe, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak istatistiklerde üstünlüğü eline geçirdi. Hatay'daki maçlarda ise Göz-Göz 4 defa kazanırken, 2 mücadeleden yenik ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım son olarak Süper Lig'de 14 Şubat 2022'de karşı karşıya geldiği maçı Akdeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.

DEPLASMANDA GRAFİĞİ KÖTÜ

Süper Lig'in başarılı ekibi Göztepe, iç saha grafiğini bu sezon deplasmana yansıtamadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada 7 maçta topladığı 19 puanla, bir maçı fazla olan Galatasaray'ın (20) ardından ikinci sırada yer alırken, dış saha performansı ile ise sınıfı geçemedi. Göz- Göz, gurbette 7 maçta sadece 5 puan toplarken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu performansıyla ilk 10 takım içinde en az puanı toplayan ekip olan Göz-Göz yine kalesinde gördüğü 14 golle, ligdeki ilk 8 takım arasında en çok gol yiyen takım durumunda.

GRAFİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK

Dış sahada ilk galibiyetini maçında Beşiktaş'ı yenerek alan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Alanyaspor ile de berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi, gurbetteki kötü grafiğini Hatayspor karşısında tersine çevirmek istiyor. Göztepe, rakibini mağlup ederek Avrupa hedefinde bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor.

REHAVET UYARISI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, seri istediklerini belirterek sarı-kırmızılı futbolculara rehavet uyarısı yaptı. Bulgar teknik adam, rakibin bulunduğu pozisyonun kendilerini yanıltmaması gerektiği konusunda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu. Stoilov, "Rakibimize saygımız var. Biz işimizi en iyi şekilde yapıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.