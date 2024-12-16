Ege derbisi Manisa’nın

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki Ege temsilcisi Manisa Basket ile Merkezefendi, Manisa'da karşı karşıya geldi. Derbiye konuk ekip iyi başladı. Dış şutlarda etkili olan Denizli ekibi farkı 13 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 12-23 önde geçti. İkinci çeyrekte seyircisinin de desteğiyle çabuk toparlanan Manisa, farkı eritti. Çeyrek sonunda öne geçen Manisa, devreye 39-37 önde girdi.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Başa baş giden üçüncü çeyrekte üstünlük sürekli el değiştirdi. İki ekibin de savunmasını sertleştirdiği bu periyotta takımlar sayı bulmakta zorlandı. Dördüncü çeyreğe 53-51'lik skorla gidildi. Ev sahibi bu periyodun başında öne geçse de McLemore ve Vanwijn ile sayılar bulan Merkezefendi maça ortak oldu ve son 2 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Manisa Lee ile öne geçtikten sonra son 1 dakika kala Merkezefendi hücumdan eli boş döndü. Fabian White'ın 3 sayı basketiyle Manisa farkı 5'e çıkardı. Son saniyelerde Denizli ekibinin çabaları sonuç getirmedi ve maçı Manisa Basket 80-75 kazanarak bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.