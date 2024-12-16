Fethiye çok mutlu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaların formda ekibi Fethiyespor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u mağlup etti: 3-1. 13. dakikada Nurettin, savunma arkasına koşan Muhammed Enes'e yerden topu gönderdi. Muhammed Enes topu, uzak direkte bulunan Mehmet Kaan'a ortaladı. Mehmet Kaan yakından topu kaleci Alp'in bakışları arasında ağlara gönderdi: 1-0. 21'de Mehmet Kaan, sağ kanatta rakipten kaptığı topu Nurettin'le buluşturdu. Nurettin, ceza yayı üzerinde daha müsait pozisyondaki Samed Hakan'a topu yuvarladı. Samed Hakan, yerden güze bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

SON SÖZ AHMET'İN

45+1'de Ozan Can, topla ceza alanına girdiği anda Fethiyespor savunması tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İrfan, farkı bire indirdi: 2-1. 46'da Mehmet Kaan, topu Samed Hakan ile buluşturdu. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci Alp ayakları ile güçlükle uzaklaştırabildi. 83'te Serkan'ın ceza alanına ortaladığı topu, kaleci Anıl çift yumruk uzaklaştırdı. Kısa düşen bu topu Oliver kaleye şandelledi. Kale içinde Berkay Can, kafa ile topu çizgiden çıkardı. 90 +3'te Ali'nin pası ile ceza alanına giren Ahmet Dereli, topu kaleciye rağmen yerden sert vuruşla skoru belirleyen golü kaydetti: 3-1.