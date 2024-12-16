Nazillispor’un serisi sona erdi

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillspor, ligin 16. haftasında sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'ne tek golle mağlup oldu. 20'nci dakikada Oğuzhan'ın rakip sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan Karaman ekibi, meşin yuvarlağı sağ kanattaki Polat'a aktardı. Polat'ın yaklaşık 20 metre sürüp yerden defans arasına açtığı ortasında İlke meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-1. 79'da Oğuzhan Kayar'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda 6 pas içerisinde topa yükselerek vuran Furkan'ın kafa şutunu Cihat çizgi üzerinden çıkararak mutlak golü önledi. Nazillispor, ateş hattını ilgilendiren maçta mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada sahasında tek golle mağlup oldu