Petkim havalı KSK yaralı

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın İzmir derbisi'nde gülen Aliağa Petkim, kaybeden Karşıyaka Basket oldu. Petkim, ligdeki 4 maçlık yenilgi zincirini kırarken, Kaf-Kaf 5 karşılaşma sonra mağlup oldu. Skor 27 kez el değiştirirken, Karşıyaka son saniyede Webb'in yakın mesafeden atışı kaçırmasıyla 83-82'lik mağlubiyete razı oldu. Petkimspor'da antrenör Burak Gören, kritik galibiyetin ardından, "Basketbol kalitesi ve mücadele gücü olarak üst seviyede bir maç oldu. Her iki takım da galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koydu. Kazandığımız için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Kaf-Kaf'ta ise yıldız oyun kurucu McCollum, sosyal medya hesabından maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, son saniyelerde hakemlerin rakibin 5 saniye ihlalini kaçırdıklarını dile getirdi.