Uşakspor pes etmedi

NESINE 3. Lig 2. Grup'ta sonucu merakla beklenen Ege derbisinde Uşakspor ile Tire 2021 FK, berabere kaldı: 1-1. Son dört üç maçında mağlup olarak zirve yarışında geri kalan kırmızı-siyahlılar, duraklama bölümünde bulduğu golle rahatladı. Son iki maçını kazanan İzmir temsilcisi ise serisini sona erdirirken, yenilmezliğini ise yedi maça çıkardı. Müsabakaya iki takımda temkinli başlarken, ilk yarıda pozisyon açısından kısır bir oyun izledik. İlk yarı 0-0 sona erdi. Konuk ekip 64. dakikada Murat Elkatmış ile öne geçti: 0-1. Maç bu sonuçla bitecek derken 90+6'da Selçuk Alibaz müsabakanın skorunu belirledi: 1-1.