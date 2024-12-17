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Bucaspor 1928 hedef şaşırdı

HABER MERKEZİ

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Bucaspor 1928 hedef şaşırdı
Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona zirve hedefiyle başlayıp ilk haftalarda yarışın içinde olan Bucaspor 1928, her geçen maç geri gitmeye başladı. Son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler 7'nci sıraya geriledi. Zirvenin 13 puan gerisine düşen Bucaspor 1928, ligin ikinci yarısında tüm hesaplarını Play-Off'a kalmak için yapmaya başladı. Bucaspor'un lisans kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinmiş ancak federasyon kulüplere 10 Şubat'a kadar ek süre verince ceza uygulanmamıştı.
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