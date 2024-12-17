Kasımpaşa tamam Fenerbahçe süre istedi

FENERBAHÇE ve Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada bu sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceklerini belirtmişti. Dün iki takımın başkanları ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı toplantının ardından Kasımpaşa kupaya katılma kararı alırken, sarı-lacivertliler düşünmek için süre istedi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Kasımpaşa, Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası'na katılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp karar alacaklarını belirterek süre istedi. Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya geleceğiz" dedi.

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise "Öyle bir yaptırım söz konusu değil" diye konuştu.