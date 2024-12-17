Nefesleri kesen maç

Yine bir derbi haftasında iki takım taraftarlarına ek olarak futbolseverlerin gözü kulağı kritik randevudaydı.

Mücadeleye Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk'un imza oyunu olan ön alan presiyle başladı. Sarı-kırmızılılar ilk dakikalardan itibaren sergilediği coşkulu oyunu taraftarının da gücüyle birleştirerek aradığı golü Mertens'le buldu ve etkili bir başlangıca imza attı. İstediği sonuçları almakta zorlanan ve derbi galibiyetiyle taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapan Trabzonspor ise golün şokunu üstünden hemen atarak Ozan'la skora dengeyi getirdi. Ancak Karadeniz ekibi, ilk golün asistini yapan Yunus'a yine engel olamadı. Son zamanlarda yükselen performansıyla dikkatleri çeken Yunus yine kilit adam rolündeydi. Sarı-kırmızılıların ataklarını yönlendirirken, skor katkısıyla ve mücadelesiyle fark yarattı. Maçta ilk yarı oldukça tempolu geçerken, orta sahaların hızlı geçildiği, bol pozisyonlu ve zevkli bir ilk yarı izledik.

İLK YARI FRAGMANMIŞ

Kritik randevunun ilk yarısı, ikinci yarının adeta fragmanıymış. İkinci 45 dakikada seyir zevki gittikçe yükselirken, tam bir gol düellosu yaşandı. Bazen Aslan kaçtı, bazen Fırtına kaçtı, kimi zaman Aslan yakaladı, kimi zaman da Fırtına. Trabzonspor maçın ikinci devresine daha etkili başladı. Karadeniz ekibi Banza ve Ozan ile öne geçerken, Galatasaray Batshuayi'nin penaltısıyla skora denge getirirken, hakem son düdüğü çalmadan önce son dakikada 3 puana sarıldı. Tam 7 gol izlediğimiz mücadele uzun zamanlar hafızalardan silinmeyecek cinstendi. Bunca kalite farkına rağmen bordo-mavililer maç boyunca elinden gelen mücadeleyi gösterdi.

Ancak sarı-kırmızılılar, kazanma alışkanlığını sürdürerek son saniyede galibiyete uzanmasını bildi, yoluna kayıpsız devam etti.