‘Denizli taraftarı bunu affetmez’

TARİHİNİN en zor dönemlerini geçiren Denizlispor'da Başkan Ahmet Yıldırım, kulübe destek çıkılmamasına tepki gösterdi. Yaşananlara seyirci kalan kentin ileri gelenlerine ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na yüklenen Yıldırım, "Vicdanlarında ar kalmamış. Seçim meydanlarında Denizlispor'u alet edenler şimdi nerede? 'Takımı üst liglere çıkaracağız' diye ümit veren kendileri değil miydi? Koltuğa oturunca sözlerini yutup tüydüler. Denizlispor'u ortada koydular. Sözlerimize darılıyormuşlar. Ama önünde sonunda bize gelecekler. İkinci yarı başladığında takım ne yiyecek içecek. Bunları düşünsünler. Denizlispor'a yapılanları biz affetsek taraftar affetmez" dedi.