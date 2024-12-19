Bodrum’dan gol şov

TRENDYOL Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 6-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Muğla ekibi maça fırtına gibi başladı. 29'da savunmanın hatasından yararlanan Teixeira gol perdesini açtı: 0-1. 42.'de Puscas penaltı atışını gole çevirdi: 0-2. 51'deKastamonu'dan Mustafa Kapı'nın şutunda top direkten döndü. 55'te karşı karşıya pozisyonda Puscas, topu ağlara gönderdi: 0-3. 58'de serbest vuruşu kullanan Teixeira, farkı 4'e çıkardı: 0-4. 62'de Puscas, hattrick yaptı: 0-5. 70'te Ömer, takımının tek golünü attı: 1-5. 77'de ceza sahasına giren Gökdeniz karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-6.

DEMİREL ASLARI DİNLENDİRDİ

Süper Lig ekibi Bodrum FK'nın dün kupa randevusunda Kastamonu karşısında, as oyuncular forma giymedi. Teknik direktör Volkan Demirel, son oynanan Sivasspor maçının on birinde dün sadece Puskas'ı 11'de sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı kadro tercihini yedek ve gençler üzerinde kullandı. Puskas attığı 3 golle het-trick yaparken, iki gol kaydeden Teixeira'nın performansı umut verdi.