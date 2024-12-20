Bodrum FK’da Umut atağı

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum FK, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Birçok yıldızı yakın takibe alan yeşil-beyazlı kurmaylar, hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine ekledi. Muğla ekibi, teknik direktör Volkan Demirel'in listesi doğrultusunda Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok'a da kanca attı. Karadeniz ekibinde bu sezon forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek 29 yaşındaki ileri uç oyuncusu ile menajeri kanalıyla temasa geçildi. Bodrum yönetimi, ilk temaslardan olumlu yanıt alırken, genç teknik direktör Volkan Demirel'in de bu transferle özel olarak ilgilendiği ifade edildi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Bodrum cephesi Umut Bozok için Karadeniz temsilcisinden kolaylık bekliyor. Bu hafta ligde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bodrum FK, Umut Bozok transferinde de mesafe kat etmek istiyor. İki sezondur Trabzon'da forma giyen futbolcunun da düzenli oynayabileceği bir kulübe transferine sıcak baktığı belirtildi. Kurmaylar mevcut kadroda yer alan Puskas, Gökdeniz, Seferi ve Celal'in yanına Umut Bulut'u da katarak hücum hattını zenginleştirmeyi planlıyor.

FRANSA'DA DA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki Umut Bozok, Fransa'da futbola başlarken Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da terletti. Ülkemizde Trabzon'un yanı sıra Kasımpaşa'da da kiralık olarak görev yapan Umut, 2022 yaz transfer döneminde Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

VOLKAN DEMİREL'İN B PLANI CENK TOSUN

Hücum hattına yapacağı takviye için Trabzon'dan Umut Bozok'u gündemine alan teknik direktör Volkan Demirel, B planını da oluşturdu. Umut'un transferinde mutlu sona ulaşılamazsa, Muğla ekibi F.Bahçe'nin golcüsü Cenk Tosun'a yönelecek. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon yeterli şans bulamayan tecrübeli yıldız, bir süre önce Bodrum'un gündemine gelmişti. Ancak Cenk Tosun için F.Bahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun onayını bekleyen Bodrum yönetimi, 33 yaşındaki santrforu ikinci plana itti. Sezon başında Beşiktaş'tan Fener'e transfer olan tecrübeli golcü Everton, Crystal Palace ve G.Antep formalarını da terletti. 53 kez A Milli Takım'da görev yapan Cenk, ay-yıldızlı forma ile 21 gol kaydetti.

YEŞİL-BEYAZLILARDA KEYİFLER YERİNE GELDİ

Süper Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra galip gelen Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmenin mutluluğunu yaşadı. 2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar maçı 6-1 kazanarak gol şov yaptı. Puşçaş'ın 3, Brazao'nun 2 ve Gökdeniz'in golleriyle kazanan yeşil-beyazlılar Trabzonspor deplasmanı öncesi de moral buldu. Bodrum FK'nın teknik patronu Volkan Demirel ise Kastamonu'da sevgi seliyle karşılaştı. Demirel'i yakından görmek isteyen Kastamonuspor taraftarları, Gazi Stadı'nın çıkışında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

TRABZON'LA TARİHİ RANDEVU

Bodrum FK, 22 Aralık Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor ile tarihi bir maça çıkacak. Tarihinde Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden yeşil-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle de ilk randevusuna çıkacak. Bodrum ayrıca ligde kötü durumdaki bordo-mavili ekip ile oynayacağı maçı fırsat olarak görüyor. 14 puana sahip Ege ekibi, sadece 2 puan önündeki Trabzon'u yenerse rakibini altına alıp küme düşme hattından çıkacak.