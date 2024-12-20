Fener’e sert rakip

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Ligde sarı-lacivertliler, 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi eflatun-sarılılar ise 16 müsabakada yedi galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

EKSİK ÇOK FAZLA

Eyüpspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Teknik direktörlüğünü eski Galatasaraylı Arda Turan'ın yaptığı Eyüp, lider sarı-kırmızılı ekiple 2-2 berabere kalmıştı. Cezası biten Djiku takıma dönerken sakat kaleciler Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan, Becao ve Oğuz Aydın da bugün kadroda yer alamayacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin de tedavisi sürüyor.

ROBERTO FİRMİNO GÜNDEME GELDİ

Devre arasında kadrosunu güçlendirecek Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki Brezilyalı golcünün Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'da SBA Sport'un haberine göre, Roberto Firmino, Al Ahli ekibinden ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacak. Haberin devamında Firmino'nun, kulübüne ayrılma isteğini ilettiği bilgisi aktarıldı. Avrupa'da daha önce Hoffenheim, Liverpool gibi takımların formalarını terleten Brezilyalı futbolcunun Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.