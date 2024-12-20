Göztepe turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Bucaspor 1928, evinde Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar hızlı başladı. 3. dakikada kullanılan kornerde yaşanan karambolde Matsuki'nin vuruşu direğe çarparak ağlara gitti: 1-0. 8. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasına giren Tijanic topu kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderdi: 2-0. 32'de sağ çaprazdan hareketlenen Romulo'nun şutunu kaleci Bayram çıkardı. İlk yarı 2-0 tamamlandı. İkinci yarının 50. dakikasında Göztepe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Romulo, harika bir frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. 61'de Yasin'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Nizamettin'in şutu kalecide kaldı. 79'da soldan hareketlenen Matsuki, içerideki Furkan'a pasını verdi. Genç oyuncu yakın mesafeden sert bir şutla skoru 4-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bucaspor'u 4-0'lık skorla geçen Göztepe adını grup aşamasına yazdırdı.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında takımlarına desteği esirgemeyen Bucaspor 1928 taraftarı ile Göztepe taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdük ile birlikte marşlar ve besteler söyleyen Bucalılar stadın tamamına yakınını doldururken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. İki takımın taraftarları da bir dakika olsun susmadı.

FOTOĞRAFLAR : DOĞANCAN BİNGÖL