‘Hedefimiz Play-Off’

İKinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, evinde ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek Play-Off umudunu artırdı. Bu galibiyetle evindeki ikinci galibiyetini alan Şimşekler, 9. sırada konumlanırken, Play-Off barajıyla arasındaki puan farkını da 3'e indirdi. Lacivert- beyazlı ekibin başkanı Esak Bakırcı, Play-Off hedeflerine olan inançlarını bir kez daha dile getirdi. Bakırcı, takımının sahada sergilediği mücadeleden ve teknik ekibin özverisinden övgüyle bahsederken, tribün sorunları gibi eksikliklerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

"GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK"

Bakırcı, "'Bizi takip edin!' demiştim. Evet, bizi takip edin. Güzel günler göreceğiz, çok daha iyi olacağız. Bu takım, gelecek senenin takımı olacak. Neredeyse futbolcularımızın yüzde 80'i bizimle devam edecek. Onlardan çok umutluyum ve bu yolda hep birlikte olmamız gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz ama geleceğimiz çok parlak olacak." ifadelerini kullandı.

ŞEHİR STADI'NDA HUMMALI ÇALIŞMA

Fethiyespor'un karşılaşmalarını oynadığı Fethiye Şehir Stadı bakıma alınarak zemine bir ton 300 kilo çim tohumu ekildi. Fethiye Belediyesi görevlileri tarafından bakıma alınan emektar stat karşılaşmalara 42 gün boyunca kapatıldı. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Tohumlar ekildi, bugün itibariyle de tohumların üzeri kapanıyor. Yaklaşık 40-45 günlük sahada bir bakım var. Biz içeride oynayacağımız Beykoz maçına kadar sahaya adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Fethiye Şehir Stadı saha bakım amiri Bülent Kargın ise "Tabiki yapılması gereken tüm şartları en ince detaylarına kadar hazırladık. 40-45 gün sonra muhteşem bir zemin bekliyoruz" diye konuştu.