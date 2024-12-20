Yaprak dökümü

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'da yönetimsel sıkıntılar sürerken, kadroda ise ayrılıkların devre arasının gelmesiyle başlaması bekleniyor. Ligin 13. haftasında oynanan Silifke Bld maçında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın stoper oyuncusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürümesi üzerine camiada büyük bir kaos başlamıştı. Müsabakadan 4-0 mağlup ayrılan Kaf-Kaf'ta 37 yaşındaki orta saha Cenk Ahmet Alkılıç ile yeşil-kırmızılı ekibin 38 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Onur Akbay, teknik direktör ile yaşanan bu olay üzerine tartışmıştı. İplerin iyice gerildiği tartışmanın ardından Akçay, devre arasına kadar Alkılıç ile Akbay'a izin vermişti.

İKİ İSİMLE AYRILIK KARARI ALDI

Yönetimsel belirsizlik nedeniyle karar vermekte zorlanan İzmir temsilcisi, devre arasının gelmesiyle birlikte Alkılıç ile Akbay'a veda etme kararı aldı. Ligin en kritik maçlarından biri olan Bursaspor müsabakasında affedilmemesi ikilinin kesin olarak gözden çıkartıldığı şeklinde yorumlanmıştı. Akçay'ın Alkılıç ile Akbay'ı takımda istemediği öğrenilirken, ikilinin kendilerine kulüp aradığı ifade edildi. 2 sezondur Karşıyaka forması giyen Cenk Ahmet, yeşil-kırmızılı formayı 35 kez sırtına geçirirken, 6 gol atma başarısı göstermişti. Sezon başında yeniden transfer edilen Akbay, 2012-13 sezonunda Kaf-Kaf'ın 1. Lig'de mücadele ettiği yıllarda forma giymişti.