Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi

Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme aşaması 5. tur maçları ile birlikte tamamlandı. Gruplara kalan 24 takımın belirlenmesinin ardından bir sonraki aşama için 4 büyüklerin de dahil olduğu kura çekimi gerçekleştirildi.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başladı.Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecn kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B GRUBU

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor

C GRUBU

Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor

D GRUBU

Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

YENİ FORMATA GÖRE KURA NASIL OLACAK?

Gruplara kalan 24 takım, yeni formata göre lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A,B,C torbasından 1'er takımla toplam 3 maç yapacak. Müsabakaların ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi kulüpler grup aşamasında Türkiye Kupası'na dahil olacak. Fenerbahçe daha önce kupada mücadele etmeyeceğini açıklarken kura çekiminde yer alacak.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni formata göre grup aşamasında takımlar toplam üç maç oynayacak. İlk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde başlayacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025'te oynanacak.