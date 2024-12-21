Göztepe hastanesi

Süper Lig'de Avrupa hedefine adım adım ilerleyen Göztepe, bu sezon yakasını sakatlıklardan kurtaramadı. Ligin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş henüz iyileşemezken, Beşiktaş deplasmanında çapraz bağlarını kopartan Isaac Solet, bıçak altına yatarak sezonu kapattı. Göz-Göz'e son bir darbe de iki hafta önce Adana Demirspor maçında sakatlanan David Fofana'dan geldi. Maça sonradan dahil olan Fofana, gole giderken rakibinin müdahalesi sonucu yerde kalmış ve sahayı sedye ile terk etmişti. Sakatlığının ciddi olduğu öğrenilen futbolcu, geçtiğimiz gün ameliyat oldu.

SAVUNMADA FİRE VAR

Savunmada da bir çatlak meydana geldi. Hatay maçında yüzüne darbe alan genç defans Taha Altıkardeş'in göz kapağının çevresinde çatlak oluştuğu ve ameliyat olma ihtimalinin konuşulduğu ifade edildi. Hatay karşısında Juan'ın sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Çaykur Rize maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

ROMULO CARDOZO FIRTINASI SÜRÜYOR

Göztepe'nin Brezilya ekibi, Paranaense'den satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Sambacı Romulo Cardoso, gollerine Türkiye Kupası'nda da devam etti. Geçtiğimiz gün İzmir derbisinde Türkiye Kupası 5. Turu'nda Buca 1928 ile kozlarını paylaşan Göz-Göz, rakibini 4-0 yenerek gruplara kaldı. Brezilyalı golcü Romulo, Göztepe formasıyla ilk frikik golünü attı. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Romulo'nun attığı frikik golü, sosyal medyada birçok takım taraftarı tarafından beğeni ile karşılandı.