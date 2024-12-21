Kupada yeni heyecan

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Yeni kupa formatına göre mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı. Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı. Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. A Spor'un canlı olarak ekranlara taşıdığı dev organizasyonda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile Ege'nin Süper Lig'deki temsilcileri Göztepe ve Bodrum FK'nın da rakipleri belli oldu.B Grubu'nda yer alan Göztepe sırasıyla Erzurum, G.Antep FK ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'na düşen Bodrum FK ise Kırklareli, Antalyaspor ve Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak. Kura çekimine temsilci göndermeyen ve B Grubu'nda yer alan F.Bahçe'nin durumu ile belirsizliğini koruyor.

A GRUBU

1. HAFTA (7-8-9 OCAK)

Trabzon-Alanya Ankaragücü-İskenderun Karagümrük-Ç.Rize

2. HAFTA (2-3-4 ŞUBAT)

İskenderun-Trabzon Alanya-Karagümrük Ç.Rize-Ankaragücü

3. HAFTA (25-26-27 ŞUBAT)

Trabzon-Ç.Rize Ankaragücü-Alanya Karagümrük-İskenderun

B GRUBU

1. HAFTA (7-8-9 OCAK)

Kasımpaşa-Fenerbahçe Erzurumspor-Göztepe G.Antep FK-İstanbulspor

2. HAFTA (2-3-4 ŞUBAT)

Fenerbahçe-Erzurumspor İstanbulspor-Kasımpaşa Göztepe-G.Antep FK

3. HAFTA (25-26-27 ŞUBAT)

G.Antep FK-Fenerbahçe Kasımpaşa-Göztepe Erzurumspor-İstanbulspor

C GRUBU 1. HAFTA (7-8-9 OCAK)

Galatasaray-Başakşehir Eyüpspor-Boluspor Çorum FK-Konyaspor

2. HAFTA (2-3-4 ŞUBAT)

Boluspor-Galatasaray Başakşehir-Çorum FK Konyaspor-Eyüpspor

3. HAFTA (25-26-27 ŞUBAT)

Galatasaray-Konyaspor Eyüpspor-Başakşehir Çorum FK-Boluspor

D GRUBU

1. HAFTA (7-8-9 OCAK)

Sivasspor-Beşiktaş Kırklareli-Bodrum FK Antalya-Kocaeli

2. HAFTA (2-3-4 ŞUBAT)

Beşiktaş-Kırklareli Kocaeli-Sivas Bodrum FK-Antalya

3. HAFTA (25-26-27 ŞUBAT)

Antalya-Beşiktaş Sivasspor-Bodrum FK Kırklareli-Kocaelispor