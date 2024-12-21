Manisa FK’da Şapçı dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları geçen hafta eriten Ege'nin 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü kentte iş insanı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilirken, yeni yönetim tekrar yapılanma için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, önceki hafta Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı'yı getirdiğini açıkladı. Manisa FK'yı amatörden profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olan 51 yaşındaki Şapçı, Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'daki görevinden ayrılarak 1'inci Lig'deki siyahbeyazlıların dümenine geçti. Hakan Şapçı, kariyerinde Turgutluspor, Bergama, Aliağa FK ve geçen sezon Muğlaspor, 3'üncü Lig'de de Uşakspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Hakan Şapçı'nın Şanlıurfaspor maçı sonrasında görevine başlayacağı açıklandı.

"HİKAYEMİZİN SONUNA GELDİK"

Siyah-beyazlılarda eski başkan Mevlüt Aktan, Manisa'ya önemli bir değer bırakmanın gururunu yaşadığını belirterek "Bugün sekiz yıl boyunca büyük bir onurla sürdürdüğüm, hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadığım Manisa Futbol Kulübü'nde hikayemizin sonuna geldik. Siz Manisalılardan ricam, yürekten inandığımız futbolun birleştirici gücü Manisa'da da karşılık bulsun" ifadelerini kullandı. Ersin Öztaş ise yaşanan sürecin Manisa şehrine hayırlı olmasını dileyerek yeni süreçte Manisa futbolu için çok çalışacaklarını dile getirdi.

EVİNDE ŞANLIURFA'YI AĞIRLAYACAK

Trendyol 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa FK bugün alt sıralardaki rakiplerinden Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından 5 Ocak'a kadar devre arasına girecek siyah-beyazlı kulübün ligde 20 puanı bulunuyor