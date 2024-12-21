Petkimspor zorlu virajda

BasketboL Süper Ligi'nde geçen hafta ligin formda ekibi Karşıyaka'yı İzmir derbisinde son anlarda yenerek kötü gidişe son veren Aliağa Petkimspor bugün Beşiktaş deplasmanına çıkacak. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde Beşiktaş'ın 10 maçta 7 galibiyeti, art arda 4 yenilginin ardından kazanan Petkimspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İlk kez yer aldığı Avrupa arenasında hafta içinde Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi deplasmanda 76-85'lik skorla mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, Play-In etabında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la eşleşmişti. İsrail'in Gazze ve bölge ülkelere yönelik saldırıları nedeniyle tarafsız sahada oynanacak Play-In maçlarının nerede olacağına henüz karar verilmedi. İzmir temsilcisi, Avrupa'daki çıkışını ligde de kazanarak sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kara Kartal önünde galibiyet serisine imza atmak isteyen İzmir temsilcisi, gelecek hafta taraftarı önünde G.Saray maçına daha da moralli çıkmak istiyor.