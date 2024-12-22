2. Lig’de devre sonu

Nesine 2'nci Lig'de mücadele eden Ege ekipleri ilk yarının son maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Beyaz Grup'ta son 2 maçında sadece 1 puan toplayarak zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Altınordu, deplasmanda Afyonspor'a Zafer Stadı'nda rakip olacak.

İzmir temsilcisinde ayak bileğinde ödem olan forvet İlkan Sever dışında eksik yok. Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra Kepez ve Isparta 32'ye yenilerek düşme hattından kurtulamayan Altay gurbette Kırklarelispor ile kozlarını Kırklareli Atatürk Stadı'nda paylaşacak.

Siyahbeyazlılarda Caner, Ali Solmaz ve Ceyhun görev yapamayacak. Son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Bld Ankaraspor'un rakibi olacak.

MENEMEN GURBETTE

Kırmızı Grup'ta ise geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 kaybeden Somaspor, Soma Atatürk Stadı'nda Giresun ile kozlarını paylaşacak.

puanla düşme potasında yer alan Nazillispor gurbette Bld Derince ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Selçuk ve Oğuzhan mücadelede forma giyemeyecek. Son 5 maçını kazanamayan, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Menemen FK deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Dört maçtır kazanamayan Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı'nda Arnavutköy Bld ile oynayacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.