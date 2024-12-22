Aslan kayseri sınavında

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Aslan, ligde 13 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kayseri ekibi ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, Kayserispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp hem Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada farkı 8'e çıkarmak hem de ilk yarıyı kazanarak kapatmak istiyor.

SALLAI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

SARI-KIRMIZILILAR DIŞARIDA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon geride kalan süreçte deplasmanda 6 mücadeleye çıkarken rakiplerine hiç boyun eğmedi. Cimbom bu maçların tümünden galibiyetle ayrılmayı başarırken, rakip ağları 17 kez havalandırdı, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Aslan son olarak dış sahada Sivasspor ile oynadı ve rakibini 3-2 mağlup etti.