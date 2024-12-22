Elifnaz Avrupa üçüncüsü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Taekwondocu Elifnaz Köseoğlu Romanya'nın Bükreş şehrinde Avrupa Taekwondo Federasyonunun düzenlediği Grandprix Final yarışmasında +68 kg Genç bayanlar kategorisinde 3. olması tüm Aydın ve Nazilli'yi sevindirdi. Elifnaz'ın bu gurur verici başarısı, hem ailesini hem de eğitim gördüğü kurumu onurlandırdı. Elifnaz ve kurum müdürü, başarının ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'i makamında ziyaret etti. Şimşek, Elifnaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elifnaz ve Avrupa Muay Thai şampiyonası üçüncüsü olan Nefise Delikurt ve antrenörleri, Nazilli Gençlik ilçe Spor Müdürü Güven Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat'a makamında ziyarette bulundular. Aydın Valisi başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamı diledi.