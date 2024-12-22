Buldozer Göz-Göz

KFC Voleybol Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Göztepe Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Bodrum Spor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek namağlup yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak büyük bir başarıya imza attı. İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-11'lik bir skorla Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci sette Bodrum daha dirençli bir oyun sergilese de, Göztepe seti 25-22'lik skorla kazandı. Son set ise Göztepe'nin hakimiyetinde geçti ve 25-16'lık sonuçla maç tamamlandı. Bu galibiyetle, Göztepe ligdeki namağlup unvanını sürdürerek puanını 39'a çıkardı.