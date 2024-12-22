Kaf-Kaf seçimi bekliyor

Kongre sürecine kilitlenen Nesine 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da takım ve teknik heyet ikinci yarı öncesi gözünü genel kurula çevirdi. Yönetim düştükten sonra 3 Aralık'taki olağanüstü kongrede başkan adayı bulamayan, 1.5 aylık süreyi kulüpte imza yetkilisi olmadan geçirip 24 Aralık Salı günü yeniden sandığa gitmeye hazırlanan yeşil-kırmızılılarda henüz resmi olarak aday çıkmazken Kaf-Kaf'ta son yönetimden Mehmet Karal'ın daha önce adaylıktan vazgeçtiği ileri sürülse de eski başkan ve yöneticilerin desteğiyle mali kaynak oluşturmaya çalışıp, liste hazırlıkları yaptığı konuşuluyor.

YENİ YÖNETİM ZAMANLA YARIŞACAK

Özellikle sponsorsuz kalıp her ay maaş kriziyle dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımı ve şampiyonluk hedefleyen futbol şubesi için mali kaynak yaratma arayışında önemli mesafe alındığı öğrenildi. Seçimden sonra kongrenin ardından basketbol takımına maaş ödemesi yapması gerekecek yeni yönetim zamanla yarışacak. Son 5 maçta galip gelemeyen Kaf-Kaf'ın futbol takımı, 2. yarı öncesinde kongreye kilitlenmiş durumda. Bursa'ya karşı sergilediği futbolla umut veren KSK'de takımın durumu kongre sonrası belli olacak.

ÇAĞATAY AYRILMAK İSTİYOR

KSK'de teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yeni yönetimle görüşmeyi bekliyor. Yaşanan süreçte peşinat taksitleri aksayan futbolcular ödeme beklerken, Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan ise alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çekmişti. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan Çağatay'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Transfer yasağını açmak için de yaklaşık 2 milyon TL ödemesi gereken Karşıyaka'da yeni yönetimi hareketli günler bekleyecek.