Karadeniz mesaisi

Süper Lig'de Avrupa hedefleyen Göztepe ile ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK, bugün Karadeniz ekipleri karşısında terleyecek. Göz-Göz, devrenin son maçında evinde Rizespor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan Isaac Solet ve Ahmed Ildız, Taha Altıkardeş, golcüler Fofana ile Kubilay forma giyemeyecek. Juan Silva'nın ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov devrenin sonmaçını mutlak kazanmak istediklerini belirterek, "Taraftarımıza bir galibiyet sevinci daha yaşatmak istiyoruz" dedi.

BODRUM ÇIKIŞ PEŞİNDE

Bodrum FK, kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, "Bu maçı istediğimiz şekilde bitirip ara transferde de gerekli takviyeleri yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile berabere kalan Göz-Göz'de hafta içi teknik direktör Stanimir Stoilov'dan taraftara 'Stada gelin' çağrısı yapmıştı. Eksik ve sakatlarla mücadele eden Göz-Göz'de 12. adam, biletler satışa çıkar çıkmaz tüketti. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri ağzına kadar doldurması beklenirken, karşılaşma için bir de koreografi hazırlığı olduğu öğrenildi. Müsabaka boyunca rakip takıma hem sahada hem de tribünde baskı uygulamayı planlayan Göztepe'de ise parola 'mutlak galibiyet' olarak belirlendi.

GURBETTE KARNESİ ZAYIF

Muğla ekibi, son haftalarda çıkışa geçse de deplasmanda bir türlü istediği performansı sergileyemedi. Bu sezon 7 maça çıkan yeşil-beyazlılar, yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu anlamda ligin en başarısız 3. takımı olan Bodrum FK, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet ile hanesine sadece 4 puan yazdırabildi. Kalesinde 15 gol gören Muğla temsilcisi, rakip filelere sadece 4 kez gol atabildi. Trabzon temsilcisini yenerek bu kötü istatistiği toparlamayı hedefleyen Bodrum FK, en son 20 Eylül tarihinde 1-0'lık skor ile Hatayspor'u yenmişti.