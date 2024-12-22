Kartal yine kayıp

Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor karşısında acı bir yenilgi alan Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile yenişemedi: 1-1. 5. dakikada Janvier'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih'i aşan topu Lima, altıpas çizgisinin hemen gerinden ağlara gönderdi: 0-1. 7'de Alanyaspor savunmasının kaleciye gönderdiği pasta araya giren Rafa Silva, kaleci Ertuğrul'u da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1. 29'da Augusto'nun sağ taraftan ortasında Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 31'de hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol pasını veren Augusto'nun ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

49'da savunma arkasına atılan pasta rakibine pres yapan Semih Kılıçsoy, Lima'yı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Kaleci Ertuğrul'un yumrukladığı top kısa düşünce Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 54'te Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale önünde topukla vuruşunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı. 82'de Rafa Silva'nın topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol taraftan içeriye çevirdiği top kale önündeki Semih Kılıçsoy ıskalayınca Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Maç 1-1 bitti.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi. Kulüpte yaşanan sıkıntılar ve yarıştan erken kopulması nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar hafta içinde tesislere giderek futbolcularla konuşma yapmıştı.