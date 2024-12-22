Manisa tam gaz

FOTOĞRAF: CÜNEYT HASÇELİK

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. 11. dakikada Şanlıurfa kontra atağında sağ kanatta Cuma, Kayode'yi topla buluşturdu. Kayode penaltı noktası üzerine koşu yapan Malle'yi gördü. Malle'nin vuruşunu kaleci çeldi. 19'da Diallo kale sahasının önüne koşu yapan Wriedt'i düşürdü. Savunmada Miraç yerden gelen topa kayarak hamle yapmak isterken ters dokunuş yapınca top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

KAAN KANAK ŞANSSIZDI

60'da kazanılan serbest vuruşta Kaan ceza sahasının soluna doğru topu havalandırdı. Hodzic kafayla topu içeri çevirmek istedi ancak top, savunmadan sekip kendisine geri geldi. Hodzic sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu sol köşeden ağlarla buluşturdu:2-0. 78'de Malle'nin sağ kanattan ortasında Miraç kafayla topu kale alanına doğru indirdi. Yusuf topu uzaklaştırmak isterken Kaan'a çarpan top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

SİYAH-BEYAZLILARDAN 93 GÜN SONRA DUBLE

Manisa FK dün taraftarı önünde Şanlıurfaspor'u yenerek kritik bir galibiyete imza atarken, uzun bir zaman sonra ikide iki yaptı. Geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar tam 93 gün (3 ay 1 gün) sonra üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Manisa temsilcisi, teknik direktörü Hakan Şapçı'ya henüz görevine başlamadan duble galibiyet armağan etti.