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Petkim gülmüyor

Geçen hafta Karşıyaka’yı yenip kendine gelen Aliağa, Beşiktaş’a yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon aradığını bulamayan Petkimspor, gurbette Beşiktaş Fibabanka’ya mağlup oldu. İzmir temsilcisi, bu sezonki yedinci mağlubiyetini aldı.

HABER MERKEZİ

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Petkim gülmüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliaağa Petkimspor deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'ya 88-80 mağlup oldu. Geçen hafta İzmir derbisinde Karşıyaka'yı mağlup ederek kendisine gelen İzmir temsilcisi, bu sonuçla deplasmandaki galibiyet hasretini üç müsabakaya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu. Müsabaka iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başladı. Rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, ilk periyotu 24-23 önde kapattı. İkinci çeyrek nefesleri kesti.

ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ ALDI

Bu periyotta rakibine üstünlük kuran Aliağa ekibi, devreyi 46-45 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Siyah-beyazlılar, oyunun üstünlüğünü yeniden eline geçirdi. Petkim'in tüm çabasına rağmen Beşiktaş, son bölüme 65-62'lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü periyotta Aliağa Petkimspor oyundan düştü. Bundan faydalanan ev sahibi ekip aradaki farkı hızla artırdı. Beşiktaş, parkeden 88-80 galip ayrıldı. Petkimspor ise toplamda yedinci mağlubiyetini yaşadı.

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