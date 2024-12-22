Petkim gülmüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliaağa Petkimspor deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'ya 88-80 mağlup oldu. Geçen hafta İzmir derbisinde Karşıyaka'yı mağlup ederek kendisine gelen İzmir temsilcisi, bu sonuçla deplasmandaki galibiyet hasretini üç müsabakaya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu. Müsabaka iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başladı. Rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, ilk periyotu 24-23 önde kapattı. İkinci çeyrek nefesleri kesti.

ÜSTÜNLÜĞÜ BEŞİKTAŞ ALDI

Bu periyotta rakibine üstünlük kuran Aliağa ekibi, devreyi 46-45 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Siyah-beyazlılar, oyunun üstünlüğünü yeniden eline geçirdi. Petkim'in tüm çabasına rağmen Beşiktaş, son bölüme 65-62'lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü periyotta Aliağa Petkimspor oyundan düştü. Bundan faydalanan ev sahibi ekip aradaki farkı hızla artırdı. Beşiktaş, parkeden 88-80 galip ayrıldı. Petkimspor ise toplamda yedinci mağlubiyetini yaşadı.