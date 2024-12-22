Potada Ege derbisi

Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde Karşıyaka ile Manisa Basket bugün kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 100, tam 150 TL olarak açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde aldıkları galibiyetlerle gruplarını ikinci sırada bitirerek Play-In etabında saha avantajını elde eden iki ekipten Karşıyaka, ligde üst üste 5 galibiyetin ardından Aliağa Petkimspor'a deplasmanda tek sayı farkla yenildi. Kaf- Kaf ligde 10 maçta 7 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e yansıtamayan Manisa Basket ise ilk 9 maçı 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle geçtikten sonra geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenip nefes aldı.