Sivas’ta gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Sivasspor, sahasında zirve takipçisi Samsunspor ile golsüz berebare kaldı: 0-0. 4. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kazanan Emrah Başsan, ceza sahasına ilerledi. Emrah Başsan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çeldi. 12'de sağ kanatta topla buluşan Muja, ceza sahasında vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 45+3'te ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Rey Manaj topun başına geçti. Manaj'ın sert şutunda baraja da çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesiyle kornere çıktı. 62'de Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı. 90'da 2 dakika önce sarı kart gören Manaj, tepki olarak topa vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.