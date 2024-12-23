Altay gülemiyor

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altay, deplasmanda Kırklarelispor'a mağlup oldu: 1-0. İki galibiyet alarak umutlandıktan sonra Kepezspor ve Ispartaspor 32'ye yenilen bir de üstüne 3 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, düşme hattına çakıldı. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Eray Karataş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. 63'te Altay'dan Onur Efe kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini alarak küme düşme hattına demir attı.