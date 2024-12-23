Çok yazık oldu

Süper Lig'deki ilk sezonuna umduğu gibi başlayamayan ve haftaya ateş hattında başlayan Bodrum FK zorlu Trabzon deplasmanında alacağı galibiyetle devreye umutlu ve moralli girmek için sahaya çıktı. Geçen hafta Sivasspor'u evinde yenerek kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar yakaladığı çıkışı sürdürerek düşme potasından çıkmak için elinden geleni yaptı. Mücadelede topu rakibine bırakarak, kontra ataklarla gol kovalayan Bodrum temsilcisi zaman zaman rakip kalede tehlike de yaratmayı başardı.

UĞURCAN'I GEÇEMEDİ

Ancak yakaladığı pozisyonlarda kaleci Uğurcan'ı geçmeyi bir türlü başaramadı. Yeşil-beyazlılar, savunmada ise rakibine çok fazla açık vermedi. Muğla ekibi Karadeniz temsilcisinin ataklarını yerinde müdahalelerle savuşturmayı bildi. Savunmada iyi alan daraltan Bodrum FK'ya karşı bordo-mavililer büyük oranda uzaktan şutlarla tehlike yaratmaya çalışmak zorunda kaldı. Muğla temsilcisi yakaladığı fırsatlarda kaleci Uğurcan'ı geçmeyi başarsa sahadan galibiyetle ayrılmaması için hiçbir neden yoktu. Ancak 86. dakikada uzaklardan gelen şutla Bodrum FK kalesinde golü gördü. Yeşil-beyazlılar kazanamasa da kaybetmemeliydi zira devre arasına puanla gitmek çok önemli olacaktı. Puan kaybına rağmen yeşil-beyazlılar teknik direktör Volkan Demirel'le birlikte dağınık görüntüsünden uzaklaşırken, son haftalarda ne yaptığını bilen ve planı olan bir ekip hüviyeti kazandı. Süper Lig'e alışan Bodrum FK, Demirel yönetimindeki performansını sonuçlara daha fazla yansıtmayı başarır ve oyununu biraz daha geliştirirse ikinci yarı için umut veriyor.