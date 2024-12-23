Karşıyaka’da adaylar çoğalıyor

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde yarın yeniden toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi aday trafiği yaşanıyor. Mehmet Karal, İlker Ergüllü, Vural Budak, Mutlu Altuğ ve Turgay Büyükkarcı isimleri potansiyel adaylar arasında geçiyor. Yeşil-kırmızılılarda son yönetimde yer alan Mehmet Karal'ın, eski başkanlardan Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı gibi isimlerin desteğiyle liste hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Özellikle en yüksek bütçeli şube olan basketbol takımının maaş ödemeleri kulübü zorlarken, Karal'ın önemli miktarda mali destek sözü aldığı öğrenildi. Eski voleybol şube başkanlarından Vural Budak'ın da aday olmak için çalışma içerisinde olduğu belirtildi. Eski başkanlardan Mutlu Altuğ, kendi adaylık görüşmesi yapmasa da basketbol için 5 aylığına bir sponsorla görüşüyor.

Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapıp kulübe 2 yılda 80 milyon TL civarında bireysel kaynak aktardığı belirtilen İlker Ergüllü de kongreye kısa süre kala devreye girdi. Ergüllü'nün bugün önemli bir firmayla kulüp geneli için sponsorluk görüşmesi yapacağı, görüşmeden çıkacak sonuca göre adaylıkla ilgili karar vereceği belirtildi. Sosyal medyada bazı taraftar sayfaları da İlker Ergüllü ve daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'dan birleşerek güçbirliğiyle ortak liste oluşturup seçime girmelerini talep etti. Geçen hafta eski yönetimiyle bir araya gelen Büyükkarcı ise adaylık için girişim yapmadı.