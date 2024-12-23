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Menemen kaçamadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK, gol düellosu şeklinde geçen maçta 10 kişi kalan Beyoğlu’yla berabere kaldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Menemen kaçamadı
NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda çöküşe geçen ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen FK, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la yenişemedi: 3-3. Son beş müsabakasında Somaspor, Diyarbekirspor ve Serik Belediyespo'a yenilip Bucaspor 1928 ile Karacabey'le de berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla devre arasına mutsuz girdi. 37. dakikada Bilal Budak penaltıdan Beyoğlu'nu 1-0 öne geçirdi. 53'te Emirhan Arkutcu beraberliği sağladı: 1-1. 57'de Hakkı Türker sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı: 1-2. 61'de Seçim Can Koç farkı ikiye çıkardı: 1-3. 64'te Berke Demircan farkı yeniden bire indirdi: 2-3. 89'da Beyoğlu'nda Batuhan Ekinci kırmızı kart gördü. 90+2'de Berke skoru belirledi: 3-
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