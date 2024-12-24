Merkezefendi fena dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Anadolu Efes'e farklı mağlup oldu: 63-96. Geçen hafta Manisa Basket'e yenilen mavi-yeşilliler, üst üste ikinci yenilgisini alarak ateş hattından uzaklaşamadı. Denizli temsilcisi, 11 maç sonunda 2 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Efes ise bu sonuçla 9 galibiyete ulaştı ve 3. sırayı aldı. Müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Dış atışlarda etkili olan İstanbul ekibi, ilk periyotu 25-17 önde tamamladı.

ARADAKİ FARKI ARTIRDI

İkinci çeyrekte Merkezefendi Belediyesi Basket'in tüm çabasına rağmen oyunu domine eden lacivertbeyazlılar farkı bir anda çift hanelere taşıdı. Anadolu Efes, devreyi de 53-34 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Efes karşısında sayı üretmekte zorlanan Merkezefendi, potasını da kapatamadı. Anadolu Efes, son bölüme 19 sayı farkla 75-56 önde girdi. Son çeyrekte mavi-yeşilliler, oyundan tamamen koptu. Efes, kolay sayılar bulurken, aradaki farkı 35'e çıkardı: 60-95. Maçı Anadolu Efes, 33 sayı farkla 96-33 kazandı.

OTURU YILDIZLAŞTI

MERKEZEFENDİ Belediyesi Basket'i eski oyuncusu yıktı. Geçen sezon Denizli ekibinin formasını giyen ve burada gösterdiği performansla Anadolu Efes'e transfer olan Daniel Oturu, maçın en skorer ismi oldu. Yıldız isim, maçı 21 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.