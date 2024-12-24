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Stat hedefi 2025

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada Karşıyaka Stadı’nın temelinin 2025 yılında atılacağına inandığını söyledi

HABER MERKEZİ

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Stat hedefi 2025

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı sürecinin yakında mutlu sona ulaşacağını ifade etti. Sona yaklaşıldığını kaydeden Tugay, 2025'te ilk kazmanın vurulacağını dile getirdi.

Tugay, "Aksoy'un ortasında, denize yakın bir yer ve viraneye dönüşmüş bir alan olmuş. Kimse yapmak istemiyor ve birbirini suçluyor gibi bir görüntü var. Karşıyaka bunu hak etmiyor. Ben 3 sene Aksoy Mahallesi'nde oturdum. Stat oradayken oraya yürüyüş yapmaya giderdim, çok güzeldi. Ben üstüme düşeni yapmaya hazırım. Orada Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir alan vardı, stat yapımı için o alanı bize devretti. Aynı şeyi bakanlık da yaptığı zaman ben ihalesine çıkacağım. Yıkıp, başlayacağız yapmaya. Yakın zamanda olur diye düşünüyorum. 2025'te temelin atılacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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