Adalı açık konuştu

BEŞİKTAŞ, 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Serdal Adalı, önemli açıklamalarda bulundu. Seçilmesi halinde tek teknik direktör adayının Sergen Yalçın olmadığını belirten Adalı, son olarak Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'e teklif yaptığı ancak teknik adamın Tottenham'dan haber beklediği için transferinin rafa kalktığını ifade etti. Adalı, "Kendimi favori olarak görüyorum. Her şeye rağmen genel kurul Hüseyin Bey'i seçerse hayırlı uğurlu olsun. Devre arasında pansuman transferi yapmak istemiyorum. Transferleri Beşiktaşlı işadamları ve sponsorlarla bütçeye zarar vermeden yapacağız. Yıldız transferi ben de çok isterim ama Beşiktaş'ın şu anda şaşaalı transfer yapma lüksü yok. Avrupa'da 21-22 yaşında genç çok iyi Türk futbolcularımız var. Bir liste çıkardık. Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz" dedi.