Altay’da kriz bitmedi

2022-23 sezonunda Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun müthiş çabası, genç oyunculardan aldığı verim, Efe Sarıkaya başta olmak üzere birçok yetenek çıkarması, Türk futboluna ters gelen 3-5-2 sistemiyle rakipleri şaşırtması ve son dönemeçte göreve gelen Tuna Üzümcü'nün gemiyi karaya yanaştırmasıyla o sezon 1.Lig'de kaldı Altay. Ama bu kümede kalış, sağlıklı bir kümede kalış değildi. Antrenman boykotları, tesiste yemek çıkmaması, elektrik, su kesintileri takımın hem moralini, hem de imajını zedeliyordu. Bir de Göztepe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylar sonrası siyahbeyazlılar tamamen demoralize oldu. 2023-24 sezonu ise tam bir zulümdü. 34 haftanın 33'ü küme düşme hattında geçti. Puan silme cezalarıyla karşılaştı. Yine tesiste yeri geldi yemek çıkmadı, yeri geldi sular, elektrikler kesildi. Gol makinesi Marco Paixao ayrıldı.

6 HOCA ESKİTTİ

Bir sezonda 6 hoca eskitti. Cezayir'den bile kimsenin anlam veremediği Djilali Bahloul isimli teknik direktör takımın başına geçti. İzmir ekibindeki rüzgarı tersine döndürmek için çabaladı. Ama Bahloul ile akılda kalan tek kare, tesislere İzban ile giderken bir taraftar tarafından çekilen görüntüsüydü... Bu dönemde tarihi farklar yedi. Bandırmaspor'a 6-0, Eyüpspor'a 7-1 yenildi. Bir dönem 4 büyüklerden sonra akla gelen ilk takımken, şimdi adı sanı duyulmamış ilçe takımları karşısında ayakta durmakta zorlanıyordu. Koca çınar, 7 yıl sonra 2. Lig'e adım attı. Beklenen son gelmişti ama tünelin ucunda belli-belirsiz bir ışık görünüyordu. Yeni sezon öncesi şirketleşme sesleri yükseliyordu.. Mustafa Denizli, güzel günlerin yakın olduğunu açıklıyordu. Görüşmeler yaptığını söyledi. Ardından futbol şubesi A.Ş. hüviyetini aldı.. Şirketleşme komisyonu Ahmet Taşpınar önderliğinde organize oldu. 24 yıl geciken şirketleşme hayali gerçekleşmişti. 2024-25 sezonu öncesi yaz döneminde haraketli günler yaşanıyordu...

O SORU SAŞIRTTI

Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları A.Ş... Altay Spor Kulübü'nün şirketleşme komisyonu, adı geçen şirketi 1 milyon TL sermayeyle kurup futbol şubesini devralarak dev bir adım attı geçtiğimiz Mayıs ayında. Ahmet Taşpınar liderliğinde, Ahmet Çoker ve Yüksel Gürüz'ün desteklediği oluşum, taliplilerini beklemeye başladı. 600 milyon TL borç açıklanırken, hedef olarak önce borçların sıfırlanması, ardından transfer yasağının kaldırılması şart koşuldu. Komisyon, Alsancak Movenpick Otel'de basın toplantısında büyük bir heyecanla gelişmeleri aktarıyordu. Sorulara geçilirken, bir basın mensubu, "Peki Altay'ın ne gibi bir cazibesi var? Altay'ı devralması için ne sebebi olabilir. Kim bu kadar borç yüküne girebilir?" sorusunu sormuştu.

İLK DENEME OLMADI

Komisyon büyük bir homurdanmayla soruya karşılıp verip, "Altay camiasının büyüklüğü, geçmişi her zaman marka değerini eşsiz kılmıştır" cevabını vermişti. Bu soru ve cevap toplantıya katılan herkesin kafasını karıştırmıştı. Temmuz ayına girilirken Fransız bir şirketin ismi ortaya çıktı... Hugo Construction.. Daha önce Akhisarspor başkan adaylığı için adı geçen Melik Ramisoğlu önderlik edecekti Fransız firmaya. 22 Temmuz 2024'te son kez bir araya gelineceği kulüp resmi sitesinden açıklandı. Ancak 1 gün sonra anlaşmanın iptal olduğu ifade edildi. Talipli firma ek süre isteyince şirketleşme komisyonu masadan kalktı. Devir gündemi artık ligin başlamasına kısa süre kala rafa kaldırılmıştı. Artık elde avuçta kim varsa toplanıp yeni sezona hazırlanılması lazımdı. O arada Mustafa Denizli'nin tedrisatından geçen ve büyük ümit vadeden Gökhan Karaaslan teknik direktörlük koltuğuna geçti. İlk açıklaması, "Hücum oynayan, topa sahip olan bir Altay yaratacağız" oldu. Ve taraftarın içini cız eden şu sözü sarfetti. "Bir yolunu buluruz, hep bulduk pankartı bizi motive ediyor. Önümüz aydınlık".

ESKİ FORMALARLA

Hazırlık maçlarında da fena sonuçlar alınmıyordu. Gollü maçlar yeni sezon öncesi umut vadediyordu. Her zaman altyapısıyla övünen siyah-beyazlılar, artık tamamen öz kaynağa bel bağlamış durumdaydı. Tam saha içine odaklanılacak derken, yine krizler patlak verdi sezon başlamadan. Futbolcuların soğuk suyla duş aldıkları, tesiste yemek çıkmadığı basına yansıdı. 24 Erzincan maçına günler varken hala yeni sezon forması belli değildi. Ve geçen sezonki formalarla mücadele edileceği açıklandı. Taraftar kahrolmuştu. Sponsor bulunamaması hadi neyse ama forma kutsaldı ve yeni sezonda yeni heyecan yaşanacaksa ufak da olsa bu armayı taşıyan kutsal formada değişiklikler bekliyordu futbolseverler.

YARIN: Ne yapsa olmadı!